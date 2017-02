En halv million rumænere kræver premierministers afgang

Relateret indhold Artikler

Søndag aften er der atter store demonstrationer mod regeringen i Rumænien.



I alt protesterer omkring en halv million mennesker rundt om i landet, lyder vurderingerne på rumænsk tv.



Det er det hidtil største antal demonstranter i de protester, der har præget landet i den seneste uge, skriver nyhedsbureauet dpa.



Demonstrationerne finder sted, selv om Rumæniens regering har trukket et stærkt kontroversielt dekret tilbage.



Dekretet ville have betydet, at man ikke kan fængsles for korruption, hvis det drejer sig om et beløb under en grænse svarende til 330.000 kroner.



Mange rumænere ser det som et slet skjult forsøg fra det socialdemokratiske regeringsparti, PSD, til at lade nogle af deres egne partifæller og embedsmænd slippe ud af korruptionssager.



Dekretet ville blandt andet have afsluttet en retssag mod den socialdemokratiske partileder, Liviu Dragnea.



Nu hvor dekretet er taget af bordet, kræver demonstranterne, at premierminister Sorin Grindeanu træder tilbage.



Søndag aften var der op mod 300.000 mennesker på gaden i hovedstaden Bukarest, 40.000 i Timisoara og 45.000 i Cluj-Napoca. Også i flere andre byer er der demonstrationer, oplyser rumænske tv-stationer.



Præsident Klaus Iohannis har taget demonstranternes parti og kritiserer regeringen.



"Regeringen har begået alvorlige fejl og må løse den krise, den har skabt," sagde præsidenten lørdag.



/ritzau/AFP