Donald Trump melder sin ankomst til Nato-møde i maj

USA's præsident, Donald Trump, vil være blandt deltagerne, når lederne fra Natos medlemslande samles til et møde i slutningen af maj i Bruxelles.



Det oplyser Det Hvide Hus natten til mandag ifølge nyhedsbureauerne Reuters og AFP.



Meddelelsen kommer efter en telefonsamtale søndag mellem Trump og Jens Stoltenberg, generalsekretær for den vestlige forsvarsalliance.



I samtalen udtrykte Trump "stærk støtte til Nato", men han gentog også en opfordring til Natos europæiske medlemmer om at bidrage mere til Nato, oplyser Det Hvide Hus.



Trump blev blandt andet valgt på et løfte om, at han ville presse medlemmer af Nato til at betale mere til alliancen for at lette USA's finansielle byrde.



Det tilføjes, at Trump i samtalen med Stoltenberg "gav tilsagn om at deltage i et møde for Nato-ledere i Europa i slutningen af maj".



De drøftede også mulighederne for at finde en fredelig løsning på konflikten i grænseområdet mellem Rusland og Ukraine.



Få dage før Trump blev indsat som præsident 20. januar, fortalte han i et interview med den tyske avis Bild og den britiske avis Times of London om sine visioner for det transatlantiske samarbejde.



Trump gav udtryk for, at Nato efter hans mening trænger til at blive strammet op, fordi de økonomiske bidrag fra flere europæiske lande er utilstrækkelige.



I interviewene betegnede han Nato som "forældet", fordi alliancen "ikke havde bekymret sig om terrorisme".



Den bemærkning samt en forudsigelse fra Trump om, at mange EU-lande vil følge i Storbritanniens fodspor og forlade unionen, faldt mange for brystet ved et efterfølgende møde for EU's udenrigsministre.



"Den kommende amerikanske præsidents udtalelser i et interview skabte særligt her i Bruxelles forbløffelse og ophidselse," sagde Tysklands daværende udenrigsminister og sandsynligvis kommende forbundspræsident, Frank-Walter Steinmeier, efter mødet.



