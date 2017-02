Det er ikke retfærdigt at bedømme folk ud fra den gruppe, de tilhører. Enhver person skal behandles som et individ.



Sådan lød kritikken fra udenrigsminister Anders Samuelsen (LA), da USA's præsident, Donald Trump, for en uge siden forbød folk fra syv lande med overvejende muslimsk befolkning at rejse ind i USA.



Samuelsen er den højtstående danske politiker, der har været mest klar i kritikken af indrejseforbuddet. Og det er ikke tilfældigt.



Tværtimod er det et eksempel på, hvordan LA's vælgere vil kunne mærke, at det nu er deres mand, der sidder i Udenrigsministeriet.



"Det er første gang i rigtig, rigtig mange år, at der er en dansk udenrigsminister, der er gået op imod en amerikansk præsident," siger Anders Samuelsen.



"Markeringen fra Trump ligger værdipolitisk meget, meget langt både fra det, regeringen står for, og det, Liberal Alliance står for. Det er et sted, hvor vi viser, at de værdier, der har løftet partiet på den indenrigspolitiske dagsorden, dem bærer vi med over i Udenrigsministeriet," siger han.



Selv om ministerprogrammet er hektisk med rejser, møder, briefinger og løbende sagsbehandling, oplever han det ikke som et problem samtidig at være partiformand for Liberal Alliance.



Derfor afviser han også alle spekulationer om, at han som tidligere udenrigsminister Villy Søvndal (SF) vil opgive partiformandsposten og koncentrere sig om udenrigspolitikken.



"Søvndal havde passeret de 60, før han trak sig som partileder. Det er der ti år til for mit vedkommende," siger Anders Samuelsen.



Han ser gode muligheder for at forblive synlig herhjemme, selv om han kommer til at rejse meget som udenrigsminister.



"Udfordringen bliver at sørge for også at være der på den indenrigspolitiske dagsorden, men der har vi allerede sat et godt koordineringssystem op," siger han og fremhæver økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA) som sin uundværlige højrehånd.



Som en af få ministre - og den eneste af regeringens partiledere - har Samuelsen ingen særlig rådgiver ansat. Men det bliver der måske lavet om på.



Udenrigsministeriets embedsfolk har nemlig anbefalet ham at ansætte en.



"De synes, at det er en god idé for at sørge for at jeg ikke misrøgter Liberal Alliances bagland. Men jeg har ikke været vant til at have nogen, som på den måde er helt tæt på mig. Ud over Simon Emil," siger Samuelsen.



