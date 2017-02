Frankrigs 39-årige tidligere økonomiminister Emmanuel Macron, som står i spidsen for en nystartet centrumbevægelse, vinder terræn i en præsidentvalgkamp, hvor det endelige opgør kan komme til at stå mellem ham og Marine Le Pen fra Front National.



Emmanuel Macron, der i weekenden talte ved valgmøder i Lyon, lover at forene en splittet nation og vil samtidig forstærke forholdet mellem Frankrig og Tyskland.



Macron og hans bevægelse "Fremad!" har fået uventet medvind i kampen for at blive Frankrigs næste præsident efter François Hollande.



Hans position er blevet yderligere styrket, efter at den konservative præsidentkandidat, Francois Fillon, der ellers har været klar favorit til at vinde, har fået problemer, efter at ugebladet Le Canard Enchaine har skrevet om Francois Fillons kone, Penelope.



Ifølge bladet har hun været på det offentliges lønningsliste i adskillige år, men der er ikke beviser for, at hun har udført noget hverv for sin mand.



Macrons bevægelse er opstået ud af ingenting i midten af det politiske spektrum.



"Jeg vil ikke sige, at venstrefløjen eller højrefløjen er meningsløse, at de kommer ud på ét, men er denne splittelse ikke et problem? Jeg vil have forsonet de to sider af Frankrig, som alt for længe er vokset væk fra hinanden," lyder et af de centrale budskaber fra den unge præsidentkandidat.



Han langer kraftigt ud efter Marine Le Pen, som siger, at hun taler "på vegne af folket".



"De siger, at de taler i folkets navn. Men de er blot bugtalere. De taler på vegne af bitterhed," siger han.



I et øjensynligt udfald mod den amerikanske præsident, Donald Trumps, løfte om at bygge en mur mellem Mexico og USA, siger Macron, at han ikke går ind for fæstningsværker og mure.



"Jeg forsikrer jer om, at der ikke nogen mur i mit program. Husker I ikke Maginot-linjen?" siger han med henvisning til det omfattende franske forsvarsværk, der i 1940 blev omgået næsten uden problemer af Adolf Hitlers invasionsstyrker.



/ritzau/Reuters