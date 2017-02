USA's justitsministerium har natten til søndag dansk tid formelt appelleret en afgørelse ved en føderal domstol, som sætter præsident Donald Trumps kontroversielle indrejseforbud midlertidigt ud af kraft.



Oplysningen stammer fra retsdokumenter, som justitsministeriet har indleveret til en appelret.



Det er uvist, hvor hurtigt der vil blive taget stilling til henvendelsen fra ministeriet i Washington D.C.



En føderal dommer i Seattle i delstaten Washington beordrede fredag lokal tid et midlertidigt og landsdækkende stop for præsident Donald Trumps indrejseforbud, som han ved et dekret indførte forrige fredag.



Lørdag meddelte USA's ministerium for indenlandsk sikkerhed, at justitsministeriet agter at forsøge at få suspenderet domstolskendelsen.



Og Donald Trump er angiveligt optimistisk.



"Vi kommer til at vinde. For landets sikkerheds skyld vinder vi," udtaler han på et pressemøde natten til søndag dansk tid.



Trump-administrationen mener, at indrejseforbuddet er "lovligt og hensigtsmæssigt".



Det Hvide Hus reagerede vredt, da nyheden om kendelsen fra Seattle kom frem. Afgørelsen var "skandaløs", hed det i en meddelelse.



Dommer James Robart traf sin beslutning på baggrund af en klage mod indrejseforbuddet fra delstaterne Washington og Minnesota. Men dommeren gjorde kendelsen gældende for hele USA.



Donald Trump gik personligt i rette med dommer James Robarts kendelse.



"Holdningen hos denne såkaldte dommer, som i grunden har fjernet håndhævelsen af love fra vort land, er latterlig og vil blive omstødt," skrev Trump på Twitter.



Det nu ophævede forbud omfatter personer fra syv lande med hovedsageligt muslimsk befolkning - Iran, Irak, Somalia, Sudan, Syrien, Yemen og Libyen.



