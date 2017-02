Rumæniens regerende Socialdemokrater forsøger at finde en løsning på en dyb politisk krise, som er udløst af regeringens forsøg på at få afkriminaliseret visse former for korruption.



Den socialdemokratiske leder, Liviu Dragnea, siger lørdag, at hun vil føre forhandlinger med partiets ledere, og at det måske kommer på tale, at partiet skal opgive magten.



De rumænske ledere er under voldsomt pres, efter at der fem dage i træk har været demonstrationer med hundredtusinder af deltagere i hovedstaden Bukarest.



En ny stor demonstration er planlagt sent lørdag.



Rumæniens præsident, Klaus Iohannis, sagde i sidste uge, at han har stævnet regeringen ved landets forfatningsdomstol for dekretet om korruption.



Største demonstrationer siden 1989



Meddelelsen kom, efter at omkring 300.000 mennesker onsdag aften demonstrerede i Bukarest. Demonstrationen var rettet mod regeringens beslutning om at afkriminalisere visse former for korruption, hvis beløbet er under 330.000 kroner.



"Det er helt oplagt en forfatningsretlig konflikt mellem regering og domstolssystem og parlament," sagde Iohannis.



Demonstrationerne er de største i Rumænien siden kommunismens fald i 1989. De er opstået, fordi regeringen afkriminaliserer korruption og kun vil straffe magtmisbrug med fængsel i grove tilfælde. Blandt andet fordi landets fængsler er overfyldte.



Den nye korruptionsregel vil blandt andet afslutte en retssag mod den socialdemokratiske partileder, 54-årige Liviu Dragnea.



Dragnea er anklaget for at have brugt sin politiske indflydelse til at give 180.000 kroner i løn fra staten til to personer, der arbejdede i partiets hovedkvarter fra 2006 til 2013.



Landets rigsadvokat, chefanklageren i antikorruptionsmyndigheden og højesteretspræsidenten er blandt modstanderne af dekretet.



EU-Kommissionen kritiserer også den rumænske regering og advarede onsdag mod "at gå baglæns".



