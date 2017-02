Med løfter om at beskytte Frankrigs vælgere mod globalisering indledte Front Nationals leder, Marine Le Pen, lørdag sin valgkamp op til forårets præsidentvalg.



Opinionsmålingerne viser, at den 48-årige datter af højrefløjspartiets stifter, Jean-Marie Le Pen, står til at vinde præsidentvalgets første runde den 23. april.



Samtidig ser det dog ud til, at Marine Le Pen står til at tabe den anden og afgørende runde til en kandidat, som er tættere på midten af fransk politik.



Men valgkampen er den mest uforudsigelige i Frankrig i årtier.



Udlændinge skal underlægges en øget skat



Front National satser på, at Le Pen med en todagesvalg turné i Lyon kommer så godt ind i valgkampens start, at hun vil begynde at vinde terræn.



Med 144 "forpligtelser" lægger Le Pen blandt andet op til, at Frankrig skal forlade eurozonen, og at udlændinge, som får job i Frankrig, skal underlægges en særlig øget skat.



Samtidig vil hun sætte pensionsalderen ned, mens sociale ydelser skal sættes op. Erhvervsskatten skal også ned for mindre virksomheder.



Desuden lover Le Pen fri uddannelse til franske statsborgere, en forøgelse af politistyrken med 15.000 mand, flere fængsler, færre migranter og et farvel til Natos integrerede kommando.



"Målet med dette program er først og fremmest at give Frankrig friheden tilbage og give befolkningen en stemme," siger Le Pen.



Emmanuel Macron, en pro-eurokratisk midtersøgende kandidat, kan blive Le Pens modstander i den afgørende valgrunde. Han var også i Lyon lørdag for at præsentere et program, som står i kontrast til Le Pens.



Ifølge Marine Le Pen er der to retninger i fransk politik, som vælgerne skal tage stilling til.



"Valget af globaliseringen, som alle mine modstandere står for. De ønsker at ophæve alle grænser. Og så er der det patriotiske valg, som jeg står for," siger hun.



Valgkampen har taget en uventet drejning, efter at det satiriske magasin Le Carnard Enchaine i sidste uge beskyldte en konservativ politiker for at uddele offentlige midler til sin familie.



Den konservative kandidat, Francois Fillon, skulle have givet sin walisiskfødte hustru, Penelope, og nogle af parrets børn over en million euro (omkring 7,5 millioner kroner). Heraf er de fleste offentlige midler.



/ritzau/Reuters