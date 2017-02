Ivanka Trumps stilletter og tøj ryger ud af shoppingkædes sortiment

Det amerikanske shoppingcenter Nordstrom har valgt at droppe salget af Ivanka Trumps stiletter og de øvrige produkter i hendes navn.



Det skriver The New York Times, der også kan fortælle, at beslutningen er truffet på baggrund af salgstal.



Men Ivanka Trump, der er datter af den amerikanske præsident, Donald Trump, kan konstatere, at Nordstrom har valgt at afslutte samarbejdet med hende midt i kampagnen #GrabYourWallet, der går ud på at opfordre kunderne til at boycotte alle produkter med tilknytning til Donald Trump, hans familie og hans støtter.



Nordstrom var ellers ude i november 2016 - før præsidentvalget - for at forsvare deres valg af Ivanka Trump i deres sortiment, skriver avisen.



Dengang lød det fra Nordstrom på Twitter: ”Vi håber, at vores tilbud af en leverandørs produkter ikke misforstås som en politisk holdning.”



Nordstrom har primært solgt Ivanka Trumps sko, og i torsdags var der ifølge The New York Times kun fire modeller til salg på Nordstroms hjemmeside – alle nedsat med 40 pct.