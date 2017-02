"Der er tale om et eklatant nederlag for Trump-regeringen og for Donald Trump personligt."



Det siger Jørn Brøndal, lektor på Center for Amerikanske Studier ved Syddansk Universitet, efter at en føderal dommer har blokeret for præsident Donald Trumps indrejseforbud.



Forbuddet har forhindret statsborgere fra syv lande med hovedsageligt muslimsk befolkning i at rejse ind i USA.



"Der er ingen tvivl om, at det er et slag i ansigtet på Trump, fordi han i løbet af sin valgkamp har lagt op til en hård kurs over for flygtninge og immigranter. Dette går direkte imod den kurs," forklarer Jørn Brøndal.



Det juridiske tilbageslag for Trump kom fredag lokal tid, da en føderal dommer i Seattle i delstaten Washington beordrede et midlertidigt og landsdækkende stop for Trumps kontroversielle forbud.



Vidtrækkende afgørelse



Flere føderale dommere i andre delstater er den seneste uge gået op imod Trumps indrejseforbud. Men fredagens afgørelse fra dommer James Robart er den hidtil mest vidtrækkende, da den har omstødt og ophævet forbuddet.



Robart traf sin beslutning på baggrund af en klage mod forbuddet fra delstaterne Washington og Minnesota. Men han har gjort kendelsen gældende for hele USA.



Med dommerens afgørelse er det præsidentielle dekret dog langtfra faldet til jorden. Endnu.



"Det sidste ord er bestemt ikke sagt. Denne sag vil køre ved domstole i lang tid fremover," siger Jørn Brøndal.



"Men lige nu er Trump-regeringen nødt til at adlyde denne dommers kendelse, indtil en højere retsinstans eventuelt har været inde at omstøde den," siger lektoren.



Det Hvide Hus betegner dommerens afgørelsen som "skandaløs".



Ifølge Reuters vil justitsministeriet i Washington D.C. så hurtigt som muligt forsøge at få kendelsen fra Seattle udsat.



Tidligere præsident Barack Obama har mødt lignende modstand i en sag om immigration. Han forsøgte at beskytte millioner af immigranter fra at blive deporteret. Det blev blokeret af en føderal dommer i Texas.



/ritzau/