Det Hvide Hus vil undersøge, hvordan detaljer fra præsident Donald Trumps telefonsamtaler med andre statsledere har fundet vej til medierne.



"Præsidenten tager disse lækager meget alvorligt," siger Trumps pressetalsmand, Sean Spicer, til tv-kanalen Fox News.



Han siger, at nogle af lækagerne har været pinlige at få offentliggjort for Trumps modparter.



Mest opmærksomhed har der været omkring Washington Posts gengivelse af Trumps samtale med Australiens premierminister, Malcolm Turnbull.



Turnbull har udtrykt forundring over, at indholdet i samtalen er blevet kendt i offentligheden. Han nægter forlydender om, at Donald Trump skulle have smidt røret på.



"Samtalen blev afsluttet på en høflig måde. Vi havde en ærlig og åben samtale," siger premierministeren.



Han har ikke villet afsløre detaljer om samtalens indhold.



Trump betegnede torsdag sin samtale med Turnbull som "den værste, han har haft", siden han tog over som præsident.



Ifølge Washington Post afbrød den amerikanske præsident samtalen efter 25 minutter, selv om de to skulle have talt sammen i en time.



Uenigheden tog ifølge rapporterne udgangspunkt i en flygtningeaftale mellem de to lande. Turnbull forsøgte at få Trump til acceptere, at USA vil modtage 1250 flygtninge fra Australien.



Det Hvide Hus oplyste torsdag, at Trump har valgt at acceptere aftalen - på trods af en indædt modstand mod den.



Også detaljer fra Trumps telefonsamtale med Mexicos præsident, Enrique Peña Nieto, er dukket op i medierne. Trump sagde angiveligt, at han måske ville sende amerikansk militær til Mexico for at stoppe landets narkotikakarteller.



