Hvis en person forsøger at rejse til USA på et pas fra Iran, Irak, Somalia, Sudan, Syrien, Yemen eller Libyen, skal han eller hun styre uden om flyselskabet SAS' skranker.



I hvert fald har SAS ikke fået informationer fra de amerikanske myndigheder om, at et indrejseforbud for statsborgere fra netop de lande er blevet blokeret af en føderal dommer.



Derfor agerer SAS fortsat på baggrund af sidste uges dekret fra præsident Donald Trump, der forhindrer statsborgere fra de syv lande at rejse ind i USA.



"Vi har ikke hørt om ændringer i forhold til det, der blev meddelt i sidste uge. Indtil vi hører noget, gør vi som de regler siger," lyder det fra SAS' pressevagt lørdag morgen.



"Det er ikke os, der afviser de pågældende mennesker. Det er de amerikanske myndigheder. Vi gør det, fordi USA har indført det. Hvis det ikke længere er gældende, skal vi have besked fra de officielle kanaler," siger pressevagten.



/ritzau/