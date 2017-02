Den amerikanske præsident, Donald Trumps, indrejseforbud rettet mod borgere fra en række lande med hovedsageligt muslimsk befolkning er ramt af det hidtil største juridiske tilbageslag.



En føderal dommer i Seattle i delstaten Washington har fredag beordret et midlertidigt og landsdækkende stop for Trumps kontroversielle foranstaltning, som han indførte forrige fredag.



Det Hvide Hus betegner afgørelsen som "skandaløs" ifølge nyhedsbureauet AFP. Indrejseforbuddet er "lovligt og passende", hedder det i en meddelelse fra præsidentboligen.



Ifølge Reuters vil justitsministeriet i Washington D.C. så hurtigt som muligt forsøge at få kendelsen fra Seattle udsat.



Flere føderale dommere i andre delstater er den seneste uge gået op imod Trumps indrejseforbud.



Men fredagens afgørelse fra dommer James Robart i Seattle er ifølge nyhedsbureauet AFP den hidtil mest vidtrækkende.



James Robart traf sin beslutning på baggrund af en klage mod forbuddet fra delstaterne Washington og Minnesota. Men dommeren har gjort kendelsen gældende for hele USA.



"Forfatningen sejrede i dag. Ingen står over loven - selv ikke præsidenten," siger Bob Ferguson, justitsminister i delstaten Washington.



Trumps administration kan appellere kendelsen fra Seattle og har dermed mulighed for at få den omstødt.



Washingtons guvernør, Jay Inslee, betegner det som en "enorm sejr", men advarer om, at forsøget på at få fjernet Trumps indrejseforbud ikke er forbi.



"Der er stadig mere at gøre. Kampen er endnu ikke vundet," siger han.



Inslee tilføjer, at "dagens sejr" er en opmuntring, som bør bekræfte modstandere af indrejseforbuddet i, at de "kæmper på den rette side af historien".



Justitsministeren for Washington, Bob Ferguson, hævdede i delstatens indsigelse, at præsidentens forbud var et forfatningsmæssige brud på immigranters og deres familiers rettigheder, fordi forbuddet specifikt er rettet mod muslimer.



Påstanden blev modsagt af advokater, der repræsenterede Trumps regering. Som præsident, sagde de, har Trump udvidede beføjelser, som omfatter ret til at udstede et dekret, der beskytter amerikanerne.



