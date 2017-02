Trump beordrer tilbagerulning af Obamas finansreform

Donald Trumps opgør med forgængeren Barack Obamas politiske projekt fortsætter.



Den amerikanske præsident har fredag med et dekret beordret en gennemgang af Obamas finansreform. Med den blev reguleringen af banksektoren styrket.



"I dag underskriver vi hovedprincipperne for reguleringen af USA's finansielle system," siger Trump, mens han sætter sin signatur på to præsidentielle dekreter.



Med ordren skrotter han dele af loven, der kaldes Dodd-Frank.



Reformen blev indført i 2010. Lovforslaget blev udarbejdet af senator Christopher Dodd fra Det Demokratiske Parti og partifællen Barney Frank i Repræsentanternes Hus.



Christopher Dodd sagde, at målet med tiltaget var at forhindre en ny finanskrise.



Donald Trump har tidligere kaldt Obamas finansreform "en katastrofe".



Reformen har ikke sikret USA mod nogen af årsagerne til finanskrisen, har præsidenten sagt.



Med loven Dodd-Frank blev der indført strengere regulering i finanssektoren og øget beskyttelse af forbrugerne.



Staten fik større magt til at gribe ind over for finansselskaber med økonomiske problemer.



Som konsekvens af reformerne er der opstillet strengere regler for den risiko, som banker må løbe. De skal opbygge større kapitalbeholdning, end de skulle tidligere.



Der blev desuden oprettet et nyt tilsyn for udbydere af boliglån, studielån og andre finanstjenester.



/ritzau/NTB