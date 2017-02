EU-ledere vil bremse migrantstrøm med 10-punktsplan

Relateret indhold Tilføj søgeagent Lars Løkke Rasmussen Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Personer Lars Løkke Rasmussen

EU-topmødet i Malta har fredag over middag godkendt en 10-punkts-plan, der skal sætte en bremse på migrantstrømmen fra Libyen.



Planen sigter mod at få styr på den centrale middelhavsrute, så der ikke kommer en ny stigning i antallet af migranter.



Ruten går primært via Libyen til Italien.



Derfor handler centrale elementer i planen om at styrke Libyens kystvagt og landets egen grænsebevogtning. Der er også punkter, der mere direkte sigter mod at ødelægge menneskesmuglernes forretningsmodel.



Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) understregede på vej ind til topmødet fredag morgen vigtigheden af at få sat ind over for migranterne, der kommer via Libyen, efter at der sidste år blev sat en prop i strømmen via Tyrkiet og Grækenland.



"Det, der nu er udfordringen, er den strøm, der vokser mod Italien. Det skal vi have lukket ned for."



Løkke lægger vægt på, at de overvejende afrikanske migranter, der kommer via Libyen, er en anden gruppe end de mange syriske krigsflygtninge, der sidste og forrige år kom til Europa via Tyrkiet.



"De kommer for at realisere drømmen om et bedre liv, og det kan man godt forstå. Men det er bare ikke den rigtige måde at gøre det på."



"De har ikke en kinamands chance for at få asyl, siger Løkke om migranterne, der kommer over den centrale del af Middelhavet."



"Af humanitære grunde, men også for at sende et signal om at Europas døre ikke står åbne, er vi nødt til at samarbejde med Libyen, siger statsministeren.



Sidste år ankom ifølge Den Internationale Organisation for Migration (IOM) et rekordhøjt antal på i alt 181.000 personer via den centrale rute over Middelhavet.



Fra 1. januar til 29. januar i år er der kommet i alt 5483 over Middelhavet til Europa. Heraf kom omkring 4300 over ruten fra Libyen. Der er i perioden registreret 253 døde eller savnede.



/ritzau/