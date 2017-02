Trump udtrykker skepsis over nye israelske bosættelser

Donald Trumps regering har torsdag lokal tid udtrykt skepsis over en række nye israelske bosættelser.



Det skriver en lang række internationale medier.



Talsmand Sean Spicer fra Det Hvide Hus siger ifølge nyhedsbureauet AFP, at Donald Trump "ikke har taget officielt stilling til israelske bosættelser endnu".



Udtalelsen kommer i en pressemeddelelse.



Spicer oplyser dog også, at udvidelsen af bosættelser kan være en hindring for fred i landet.



"Mens vi ikke tror, at bosættelsernes eksistens forhindrer fred, så er udvidelsen og opførelsen af nye af bosættelser muligvis ikke hjælpsomme for fredsprocessen," står der i meddelelsen fra Det Hvide Hus.



Trumps ord falder cirka to uger før, at Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, besøger USA.



Israel oplyste i januar, at landet planlægger at udvide bosættelserne i visse besatte område.



Israel bliver af mange beskrevet som en af USA's nærmeste allierede.



Den nyvalgte amerikanske præsident har da også flere gange udtrykt, at han vil gå længere i sin støtte til Israel, end tidligere amerikanske præsidenter har gjort.



Blandt andet har Trump ifølge den israelske avis Haaretz kaldt præsident Barack Obama "det værste, der nogensinde er sket for Israel".



Trumps forgænger var stor modstander af bosættelserne i besatte områder på Vestbredden og i det østlige Jerusalem.



Det er han dog ikke ene om. De fleste lande mener, at de israelske bosættelser er i strid med folkeretten.



Bosættelserne betragtes som en alvorlig hindring for en løsning på den langvarige strid mellem israelere og palæstinensere.



Det er ikke mere end en måned siden, at FN's Sikkerhedsråd stemte en resolution igennem. Den krævede stop for Israels bosættelser på Vestbredden.



Den blev vedtaget med 14 af 15 stemmer. USA undlod at stemme, og det vakte stor forargelse blandt mange Israel-tro republikanere.



Der bor i dag over 430.000 israelske bosættere på Vestbredden. Yderligere 200.000 israelere lever i bosættelser i det arabiske Østjerusalem.



/ritzau/