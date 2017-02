Britisk regering afviser ny folkeafstemning i Skotland

Den britiske forsvarsminister, Michael Fallon, siger, at regeringen ikke vil bistå Skotland med en ny folkeafstemning om løsrivelse fra Storbritannien.



- Nej, glem det, siger Fallon i et interview til den skotske avis Herald.



- Vi har gjort det klart, at der ikke er noget behov for en anden folkeafstemning.



Han opfodrer lederen af den skotske regering, Nicola Sturgeon, til at holde sig til resultatet af folkeafstemningen i 2014. Her sagde 55 procent ja til at forblive i union med Storbritannien.



Hun skal ifølge Fallon "respektere Skotlands beslutning i 2014 om at blive i Storbritannien og den britiske beslutning om at forlade EU".



- Respekt bevæger sig begge veje, mener han.



Men Sturgeon reagerer vredt på Fallons kommentar.



Det vil være et "katastrofalt træk", hvis den britiske regering vil blokere for en ny folkeafstemning, skriver hun på Twitter.



En talsmand for den skotske regering siger, at det blot vil øge tilslutningen til en folkeafstemning, at den konservative britiske regering forsøger at blokere for muligheden.



Et flertal af briterne stemte ved en folkeafstemning i juni sidste år for, at Storbritannien skal forlade EU. Men et stort flertal i Skotland ville blive i EU.



Sturgeon har sagt, at det fortsatte medlemskab af EU var en forudsætning for, at skotterne i 2014 sagde ja til den fortsatte britiske union.



Derfor er der en helt ny situation i dag. Skotland skal bevare sin nære tilknytning til EU, mener hun.



Hvis det ikke lykkes under forhandlinger at imødekomme Skotland, så kan en ny folkeafstemning blive aktuel.



Meningsmålinger viser ikke større udsving i Skotland i forhold til folkeafstemningen i 2014, selv om det nu tyder på et klart brud med EU.



Torsdag offentliggør premierminister There May sit arbejdspapir for de kommende forhandlinger med EU om udmeldelse.



/ritzau/Reuters