Regeringen og S ændrer på kritiserede partistøtteregler

VLAK-regeringen og Socialdemokratiet har indgået en aftale om en ændring af partistøtteregler.



Det skriver Information.



Med aftalen får vælgerne større klarhed over, hvem der giver bidrag til kommunal- og regionspolitikere samt lokale partiforeninger, lyder det.



Det er imidlertid fortsat sådan, at partierne skal opgive, hvem der bidrager med mere end 20.000 kroner, men ikke behøver at opgive beløbets størrelse.



"Det her har været det muliges kunst, og det væsentlige har været, at vi har kunnet få 20.000 kronersgrænsen ind flere steder end hidtil," siger økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll til Information.



Aftalen medfører blandt andet, at bidrag til enkeltkandidater til alle valg bliver omfattet af en indberetnings- og offentliggørelsespligt.



Der indføres desuden et forbud mod anonyme bidrag på mere end 20.000 kroner. De skal tilbageføres til bidragyderen, hvis vedkommende kan identificeres. Ellers skal de overføres til statskassen.



Samtidig indføres et krav om, at politiske partier, der har stillet op til valg til Folketinget eller Europa-Parlamentet, skal have deres regnskaber underskrevet af en revisor, der er godkendt i henhold til revisorloven.



Jørgen Albæk Jensen, der er juraprofessor på Aarhus Universitet og tidligere medlem af partistøtteudvalget, er skuffet over aftalen.



"Men egentlig troede jeg slet ikke, at der ville ske noget under den nuværende regering. Så på den måde er det bedre, at der sker noget end slet ingenting," siger han til Information.



"Og det har jo været en svaghed ved reglerne, at man ikke har kunnet få indsigt i, hvad der er foregået på lokalt niveau."



"Men det helt store problem er fortsat, at man reelt ikke ved, hvor mange penge partierne modtager fra de store bidragydere. Man ved, at de modtager over 20.000 kroner, men ikke om det er fem millioner," siger Jørgen Albæk Jensen.



Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup, og Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, er heller ikke tilfredse med aftalen.



