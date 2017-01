San Francisco rejser sag mod Trump for dekret om pengestop

Relateret indhold Tilføj søgeagent Donald Trump Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Personer Donald Trump

San Francisco udfordrer et af præsident Donald Trumps dekreter, der beordrer tilbageholdelse af statslige midler til byer, som har liberal politik over for papirløse immigranter.



Det er San Franciscos justitsminister, Dennis Herrera, som fører sagen.



"I åbenlys ringeagt for loven forsøger USA's præsident at tvinge lokale myndigheder til at opgive den politik og de love, der er kendt som "fredet by"," hedder det i søgsmålet.



Påstanden er, at dekretet er i strid med forfatningen. Det hedder i forfatningen, at en myndighed, som ikke er underlagt den føderale regering, bør ligge hos delstaterne.



Det er den første sag mod Trump fra en amerikansk by i forhold til det konkrete dekret.



Det er imidlertid ikke det første søgsmål mod et af præsidentens mange dekreter.



Den amerikanske delstat Washington meddelte mandag, at man går til domstolene og udfordrer en beslutning om at indføre et midlertidigt indrejseforbud.



Forbuddet gælder syv lande, hvor befolkningen er overvejende muslimsk.



"Vi er et land baseret på et retssystem. I en retssal er det ikke den højeste stemme, der bliver hørt. Det er forfatningen," sagde delstatens justitsminister, Bob Ferguson, mandag.



/ritzau/Reuters