Ingen danskere bliver berørt af Trumps indrejseforbud

Opdateret kl. 17.31 - Ingen danskere med dobbelt statsborgerskab bliver berørt af USA's midlertidige indrejseforbud. Det oplyser udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) til Ritzau.



Indrejseforbuddet er på 90 dage for borgere fra syv lande, hvor befolkningen overvejende er muslimsk. Søndag blev det meddelt, at forbuddet også omfattede folk med dobbelt statsborgerskab i et af de syv lande.



Men tirsdag oplyser udenrigsministeren, at det altså ikke gælder danskere med dobbelt statsborgerskab til et af de syv lande på listen.



"Vi har fået besked fra den amerikanske ambassade, at danskere med dobbelt statsborgerskab ikke bliver berørt," siger Anders Samuelsen, der er på besøg i Ukraine i disse dage.



"Vi har modtaget beskeden fra den amerikanske ambassade, og derfor må vi regne med, at det effektueres med det samme," tilføjer ministeren.



Storbritannien er ifølge det britiske udenrigsministerium heller ikke omfattet af indrejseforbuddet. Det betyder, at briter med dobbelt statsborgerskab også kan rejse til USA.



Hvor mange andre lande, der er undtaget fra indrejseforbuddet, er uvist.



"Vi har haft folk i marken i London for at finde ud af, hvad briterne havde fundet ud af. Og selvfølgelig også i Washington. Og nu har vi en afklaring," siger Anders Samuelsen.



"Dermed skulle vi være i en situation nu, hvor danske statsborgere ikke bliver berørt af situationen. Det er det, vi har ønsket at få en afklaring på."



Anders Samuelsen har tidligere kaldt indrejseforbuddet for "uklogt". Og tidligere tirsdag kaldte statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) det "et upræcist instrument" i forhold til formålet med at bekæmpe terror.



Enhedslisten har indkaldt Folketinget til en hasteforespørgsel for at fordømme indrejseforbuddet og andre tiltag fra den nye amerikanske præsident, Donald Trump.



Det drejer sig om landene Iran, Irak, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien og Yemen.



