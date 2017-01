EU-præsident ser Donald Trump som ny trussel mod EU

Relateret indhold Artikler

USA's nye præsident, Donald Trump, er med sine "bekymrende udtalelser" med til at gøre EU's fremtid "højst uforudsigelig".



Det skriver EU-præsident Donald Tusk tirsdag i et brev til stats- og regeringscheferne for de 27 EU-lande, der bliver i samarbejdet efter den britiske exit.



"De udfordringer, vi lige nu står over for i Den Europæiske Union, er mere farlige end på noget andet tidspunkt, siden Rom-traktaten blev underskrevet," skriver Donald Tusk.



Han peger på truslerne fra et stadigt mere "selvhævdende Kina" og "Ruslands aggressive politik over for Ukraine og sine naboer" som nogle af de store trusler.



Krig, terror og anarki i Mellemøsten og Afrika, hvor radikal islam spiller en afgørende rolle, er også blandt de store trusler, som EU-præsidenten nævner.



Og det samme er "bekymrende udtalelser" fra Trump og hans nye amerikanske regering.



Det gør alt sammen fremtiden "højst uforudsigelig", skriver Tusk i brevet, der er oplæg til diskussion om EU's fremtid på et topmøde på Malta på fredag.



"Især forandringen i Washington stiller Den Europæiske Union i en svær situation: Med den nye administration, der synes at sætte spørgsmålstegn ved de sidste 70 års amerikanske udenrigspolitik," skriver Donald Tusk.



Mens den nye amerikanske præsident river handelsaftaler i stykker, bør EU gribe chancen og tværtimod lave endnu flere handelsaftaler med resten af verden, opfordrer EU-præsidenten.



Han mener, at i en verden fuld af spændinger og konfrontation har Europa brug for "mod, beslutsomhed og politisk solidaritet".



"Uden det vil vi ikke overleve," skriver han.



Hvis Europa mister troen på sig selv, mister Europa også omverdenens respekt, advarer han.



"Men i dag må vi klart stå op for vores værdighed - et forenet Europas værdighed - uanset om vi taler med Rusland, Kina, USA eller Tyrkiet," skriver Donald Tusk.



Han advarer om, at hvis det europæiske samarbejde falder fra hinanden, så baner det ikke vejen for genskabelsen af en eller anden mytisk suverænitet i EU-landene.



Så bliver EU-landene tværtimod virkelig afhængige af supermagterne USA, Rusland og Kina.



"Vi kan ikke overgive os til dem, der vil svække eller invalidere det transatlantiske bånd. Uden det kan den globale orden og freden ikke overleve," advarer Donald Tusk.



"Vi bør minde vores amerikanske venner om deres eget motto: Sammen står vi, splittede falder vi," skriver han.



På det uformelle topmøde på Malta på fredag skal statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og de andre EU-ledere diskutere, hvordan EU kommer videre efter den britiske exit.



Medicinen er ifølge Tusk "spektakulære skridt", der vil genoplive håbet om at løfte den europæiske integration op på et nyt niveau.



Målet er ikke mindst bedre styr på de ydre grænser, mere effektiv bekæmpelse af terror, flere penge til forsvar og en styrkelse af EU's udenrigspolitik.



Samtidig skal der ifølge planen være større fokus på investeringer, social inklusion, vækst og økonomisk fremgang, der kan sikre europæerne flere job og bedre velfærd.



/ritzau/