Regeringen indleder svære forhandlinger om ny boligskat

- Man starter med at være uenig, og man slutter med at være enig.



Sådan opsummerer finansminister Kristian Jensen (V) tirsdagens forhandlinger om en ny boligbeskatning, som han betegner som konstruktive.



Det er de første forhandlinger i forsøget på at finde et flertal for regeringens udspil, som går ud på at indføre den samme flade skat på boliger uanset deres værdi.



- Der er ikke kommet flere penge ind i Finansministeriet lige pludseligt, så selvfølgelig skal vi have en finansiering, siger finansministeren og kommer dermed selv ind på en af de største udfordringer.



Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og De Radikale er uenige med regeringen om en ny boligbeskatning.



Trioen ønsker at fastholde, at dyrere boliger beskattes hårdere - også kaldet en progressiv skat.



Boligejerne betaler i dag én procent af værdien af deres bolig op til tre millioner kroner. Og tre procent derefter.



Og det kan dermed se ud til at blive svært at finde flertal.



- Svært er jo et spørgsmål om politisk forhandling. For mig at se er det svært ikke at lave noget, der garanterer boligejernes sikkerhed og tryghed.



- Når man i forvejen har betalt dyrt i skat på sin indkomst, så er det spørgsmålet, om det er retfærdigt, at man skal betale mere, fordi man har valgt at købe en dyrere bolig, siger Kristian Jensen.



I efteråret blev blå blok samt S og R enige om nye ejendomsvurderinger, der træder i kraft fra 2021. Nu skal partierne blive enige om, hvordan boligskatten indrettes, når de nye vurderinger træder i kraft.



Det er afgørende for boligejernes økonomi. De stigende boligpriser betyder nemlig, at mange boligejere vil få markant højere vurderinger. Og dermed vil de skulle betale mere i skat, hvis ikke politikerne griber ind.



I det nuværende system bliver boliger med en værdi over tre millioner kroner beskattet hårdere. Dermed er boligskatten progressiv ligesom personskatten.



Her betaler danskere med de højeste indkomster topskat. Men det vil regeringen gøre op med. Fremover skal alle betale det samme i skat.



/ritzau/