Analyse: Spøgelset fra gældskrisen i EU er genoplivet

Tilliden til eurozonens langtids-holdbarhed krakelerer på ny.



Ted Mallock, den mand, Donald Trump har udpeget til nye EU-ambassadør, siger det meget direkte til BBC. Han tror, euro'en ”kan kollapse” indenfor de kommende 18 måneder. Men måske mere relevant er det, at flere symptomer fra den dybe gældskrise indtil 2012 er vendt tilbage i markederne



Revnerne i den fælles mønt viser sig dels i form af den politiske udvikling i Frankrig og Italien, hvor højrenationale partiers fremmarch gør investorer urolige.



Det andet skelet, der er på vej ud af skabet, er en dyb mistillid hos den internationale valutafond IMF til, at Grækenland kan komme økonomisk på fode uden en omfattende gældssanering. IMF forudser, at den græske statsgæld vil fortsætte med at vokse over de kommende år og ”eksplodere” efter 2030.



Men en gældsnedskrivning afvises i resten af eurozonen med Tyskland i spidsen.



Fokus på Italien



Men inden man kommer så langt, er den store bekymring Italien, hvor rentespændet i forhold til nabolandet Spanien nu er på det højeste, siden Silvio Berlusconi for fem år siden blev tvunget væk fra regeringen i Rom.



Historien var dengang, at forbundskansler Angela Merkel overfor Italiens daværende præsident krævede Berlusconis afgang for at stabilisere eurozonen.



Indtil midten af 2016 var de spanske 10-årige renter højere end de italienske, men spændet er siden vendt og er kun gået én vej med en stigning til ca. 0,65 pct.



Sammenligningen med Spanien er relevant, fordi de to lande under eurozonens gældskrise op til 2012 begge var fanget i en negativ spiral, der sendte renterne på statsgælden op på niveauer, der blev betegnet dom ”dødszonen”.



Havde ECB-chefen Mario Draghi ikke standset gældskrisen med sit løfte om at gøre det nødvendige for at sikre euro’s overlevelse, ville rentebyrden blive uholdbar og føre til statsbankerot. Med den markante forskel, at både Italien og Spanien – i modsætning til bl.a. Irland og Portugal - var for store økonomier til at redde.



I Spanien er det, trods en meget lang periode uden regering, lykkes at stabilisere økonomien, at sætte gang i væksten og reducere ledigheden. Mens der, trods en række reformer under nu fhv. premierminister Matteo Renzi, ikke er sket meget i Italien.



Tysk rente er afgørende



Dagens tal viser, at ledigheden i december var på 12 pct., en smule mere end måneden inden.



Det bidrager til, at spændet mellem de italienske og tyske 10-årige obligationsrenter er udvidet til 1,814 pct., det højeste siden begyndelsen af 2014, hvis man ser bort fra et kort hop ved folkeafstemningen i december.



Tilsvarende er det to-årige fransk-tyske spænd kørt ud til 0,25 pct., hvor det mod slutningen af 2016 stort set var på nul.



Årsagen er især præsident-valget med første runde 25. april, hvor visheden om, at den borgerlige Francois Fillon i anden runde sikkert vil vinde over Front National’s Marine le Pen vakler.



Skulle Marine le Pen blive fransk præsident, og den mulighed er ifølge meningsmålingerne stadig minimal, vil hun arbejde for at trække Frankrig ud af EU og dermed i praksis også dømme euro'en til døden.



Græsk farvel til eurozonen



Derimod synes konsensus nu at være, at eurozonen kan overleve et græsk farvel. Ifølge flere tyske medier, er det stadig finansminister Wolfgang Schäuble’s ønske og mål at få det gældstyngede land ud af valutasamarbejdet.



Muligheden for et græsk farvel til euro'en er derfor vendt tilbage i overskrifterne og sender græske aktier ud i dybe fald. Siden fredag morgen er det ledende græske aktieindeks faldet 7,2 pct. De græske lange renter er steget helt op til 7,529 pct., hvor den tilsvarende tyske kun er på 0,462 pct., et højeste spænd i næsten et år.



Udsalget på markederne i Athen gik for alvor i gang, efter at en IMF-rapport om landets økonomiske tilstand blev lækket til flere internationale medier.



Heri står bl.a., at den græske statsgæld er ”meget uholdbar” og forudsætter en betydelig restruktuering, altså eftergivelse af gælden, der fortrinsvis er placeret hos ECB og nationalbankerne i de øvrige eurolande.



Ændret verden



Private investorer har allerede fået en ”haircut”, et tab på ca. 80 pct. på græske statspapirer.

Trods eurozonens krav om et primært overskud på Grækenlands budget på 3,5 pct., forudser IMF, at den græske statsgæld vokser til 160 pct. af bnp i 2030, hvorefter den vil eksplodere til 275 pct. i 2060.



En vurdering, der mild sagt afviger fra eurozonens tal, hvor man peger på en gældsprocent på 104,9 i 2060. Eurozonens finansministre afviser bl.a. derfor blankt IMFs krav om at reducere det græske overskud til 1,5 pct.



Sammenstødet mellem IMF og de europæiske finansministre betyder, at IMF ikke er med i den lånepakke på 86 mia. euro, der holder grækerne økonomisk i live indtil næste år.



Men allerede til juli skal landet tilføres nye milliarder fra lånepakken.



Og det kan i øjeblikket ikke ske, fordi IMF kræver flere finanspolitiske stramninger og fordi Tyskland ikke vil diskutere gældssanering.



Et græsk eurofarvel vil være spektakulært og ramme landet hårdt.



Men resten af eurozonen kan godt klare sig uden en økonomi på mindre end 2 pct. af den samlede værdi. Hvorimod den politiske udvikling i eurozonens største lande kan ændre verden, som vi kender den.