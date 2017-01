Wall Streets sværvægter slår hårdt ud efter Donald Trump

Investeringsbanken Goldman Sachs fordømmer som det første firma på Wall Street nu også præsident Donald Trumps ordre om, at rejsende fra adskillige lande med en overvejende muslimsk befolkning skal nægtes adgang til USA.



Trump indførte reglen med omgående virkning fredag. Siden er kritikken haglet ned over præsidenten. Både fra politikere i ind- og udland samt fra organisationer og store amerikanske virksomheder.



I en indtalt besked rundsendt på mail til medarbejdere i Goldman Sachs understreger topchefen Lloyd Blankfein, at mangfoldighed er kendetegnende for Goldmans succes.



Han advarer desuden om, at hvis Trumps ordre om et midlertidigt indrejseforbud bliver gjort permanent, kan det skabe "forstyrrelser" for banken og dens personale.



"Dette er ikke en politik, vi støtter. Og jeg vil gerne bemærke, at den allerede er blevet udfordret i en føderal domstol, og at dele af ordren er blevet forbudt i det mindste indtil videre," siger Blankfein i lydbeskeden.



Goldman Sachs anses for at være en af de mest indflydelsesrige finansvirksomheder i USA.



Topcheferne for teknologigiganter som Apple, Facebook og Google har også kritiseret Trumps stramning af immigrationsreglerne.



Men andre dele af amerikansk erhvervsliv har været mere forsigtige med at kommentere den kontroversielle sag og kritisere Trumps politik.



Muligvis af frygt for at fremprovokere modreaktioner fra Det Hvide Hus, skriver Reuters.



Flere af USA's storbanker har i forsigtige vendinger omtalt indrejseforbuddet, men ikke som Goldman Sachs taget klart afstand fra det.



Den administrerende direktør for Bank of America, Brian Moynihan, har i et internt notat således meddelt, at banken "nøje holder øje med" forbuddets konsekvenser.



Donald Trump har for øvrigt hentet flere topmedarbejdere hos netop Goldman Sachs.



Blandt andre Gary Cohn, der blev omtalt som kronprins og favorit til at afløse Lloyd Blankfein.



Cohn blev i december udpeget til at lede Det Nationale Økonomiske Råd i Det Hvide Hus.



