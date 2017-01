Trump vil skære to regler væk for hver ny

Relateret indhold Tilføj søgeagent Donald Trump Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Personer Donald Trump

For hvert nyt direktiv, forordning eller anden form for regel, som de amerikanske myndigheder indfører, skal der fjernes to.



Det er indholdet i et nyt dekret, USA's præsident, Donald Trump, mandag har underskrevet.



Formålet er at gøre tilværelsen lettere for amerikanske virksomheder. Det er et af Trumps valgløfter.



"Vi skaffer os af med bestemmelser i stor skala, det kan være helt op mod 75 pct.," sagde Trump, da han underskrev dekretet.



Han mener, at tidligere regeringer har indført en lang række regler, der har "skadelige virkninger på vores økonomi".



Det har især hæmmet mindre virksomheder og gjort det vanskeligt at etablere eller udvide en virksomhed.



Trumps dekret sætter en øvre grænse på omkostninger i forbindelse med at implementere ny lovgivning i USA's forskellige styrelser og andre organer.



Formanden for Union of Concerned Scientists, Ken Kimmel, betegner dekretet som absurd og siger, at det formentlig er ulovligt.



"Hvis for eksempel miljøstyrelsen EPA vil lave en ny regel for at beskytte børn mod kviksølvforgiftning, skal den så afskaffe to andre videnskabeligt baserede regler, såsom at begrænse bly i drikkevandet og nedbringe forurening fra skolebusser?" spørger han.



Bestemmelser knyttet til forsvar, national sikkerhed og personalesager er undtaget Trumps nye dekret.



/ritzau/AFP