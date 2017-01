Delstat vil kæmpe imod Trumps indrejseforbud

Relateret indhold Artikler

Den amerikanske delstat Washington vil gå til en føderal domstol og udfordre præsident Donald Trumps beslutning om at indføre stop i 90 dage for indrejse fra visse lande med en overvejende muslimsk befolkning.



Det oplyser delstatens justitsminister, Bob Ferguson.



"Vi er et land baseret på retssystemet. I en retssal er det ikke den højeste stemme, der bliver hørt. Det er forfatningen," siger Ferguson ifølge Seattle Times på en pressekonference i Seattle.



Han får opbakning fra guvernør Jay Inslee, der retter en sønderlemmende kritik mod Trumps omstridte indrejseforbud.



"Kendsgerningen er, at dets virkning, dets ondskab og dets klare formål er en forfatningsstridig religiøs test," siger guvernøren ifølge Seattle Times.



Washington er den første delstat, der udfordrer Trumps dekret ved at indgive søgsmål ved en føderal domstol.



Hvis delstaten får medhold ved domstolen, kan det blokere for præsidentens ordrer.



Ifølge Ferguson støtter store internetselskaber som Amazon og Expedia sagsanlægget.



Dekretet fra Trump medfører, at statsborgere fra syv lande med en overvejende muslimsk befolkning indtil videre ikke har lov at rejse ind i USA. Det gælder Iran, Irak, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien og Yemen



Bestemmelsen rammer også personer med dobbelt statsborgerskab.



Trump har også sat den amerikanske flygtningemodtagelse i bero i foreløbig 120 dage.



/ritzau/Reuters