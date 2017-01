FN: Trumps indrejseforbud strider mod folkeretten

Diskrimination mod mennesker alene på baggrund af deres nationalitet er i strid med folkeretten.



Det fastslår FN's højkommissær for menneskerettigheder, Zeid Ra'ad al Hussein, med henvisning til det indrejseforbud, USA's nye præsident har indført.



"Diskrimination alene på nationalitet er ulovligt ifølge menneskeretlige love," lyder det i en meddelelse fra Zeid Ra'ad al Husseins kontor.



"Det amerikanske forbud er også ondsindet og spilder ressourcer, som der er brug for i ordentlig terrorbekæmpelse," hedder det videre i meddelelsen på Twitter.



Præsident Donald Trump underskrev fredag aften et dekret, der blandt andet betyder et midlertidigt indrejseforbud for statsborgere fra Iran, Irak, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien og Yemen.



I løbet af weekenden skabte de nye bestemmelser stor forvirring i USA's lufthavne.



Først søndag aften fastslog det amerikanske ministerium for indenlandsk sikkerhed, at personer med opholdstilladelse i USA kan få lov at rejse ind, efter at de har været igennem et ekstra sikkerhedstjek.



Titusindvis af demonstranter i USA har protesteret mod indrejseforbuddet, der også har fået kritik fra en række lande.



/ritzau/Reuters