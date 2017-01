Trump er klar med sin højesteretsdommer

USA's præsident, Donald Trump, vil natten til onsdag dansk tid meddele, hvem han nominerer til den ledige post som dommer i USA's højesteret, skriver præsidenten på Twitter.



Det er på forhånd ventet, at udnævnelsen atter vil give et konservativt flertal i USA's øverste domstol.



En af de ni pladser i højesteretten har været tom siden februar 2016, da den konservative dommer Antonin Scalia døde.



Trumps kandidat skal godkendes af Senatet, hvor hans republikanske parti har flertallet.



Senatet blokerede for tidligere præsident Barack Obamas kandidat.



