Merkel kritiserer Trumps indrejseforbud

Kampen mod terrorisme kan ikke retfærdiggøre, at man mistænker muslimer eller andre befolkningsgrupper over en bred kam.



Det sagde den tyske forbundskansler, Angela Merkel, mandag i en kommentar til det indrejseforbud på 90 dage, som USA's præsident, Donald Trump, har indført.



Merkel tilføjede, at det er i strid med selve ånden i det internationale samarbejde, når Trump nægter indrejse til personer fra syv lande med en overvejende muslimsk befolkning.



"Efter min mening går det imod de grundlæggende principper inden for international flygtningehjælp og internationalt samarbejde," sagde hun på en pressekonference i Berlin.



