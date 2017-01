Donald Trump og Vladimir Putin havde en god og løfterig samtale lørdag, siger den russiske udenrigsminister.



Samtalen mellem de to præsidenter er den første, efter at Donald Trump overtog posten som USA's præsident i forrige uge.



"Samtalen mellem Putin og Trump lørdag var god både på det politiske og menneskelige plan," siger Sergej Lavrov ifølge det russiske nyhedsbureau Tass.



"Der var respekt imellem dem. Begge ledere ønsker at kommunikere uden at belære den anden," siger Lavrov.



De to præsidenter drøftede ikke de aktuelle sanktioner, der blev indført efter Ruslands annektering af den ukrainske halvø Krim.



/ritzau/