Det er helt fundamentalt i Danmarks egen interesse at hjælpe det kæmpestore tidligere sovjetland Ukraine.



Sådan lyder det fra udenrigsminister Anders Samuelsen (LA), der mandag og tirsdag er på sin første officielle udlandsrejse uden for EU.



Rejsen går til netop Ukraine, der de seneste tre år har gennemført omfattende reformer.



Men som også har været udsat for noget så usædvanligt som at få annekteret en del af sit territorium. Nemlig halvøen Krim, som Rusland har sat sig på.



"Når der er en revolution, som der reelt har været i Ukraine, er det vigtigt, at der kommer noget godt ud af det," siger Anders Samuelsen.



"Hver gang det går galt eller ender i ingenting, bliver det en bekræftelse på, at det måske ikke rigtig kan svare sig for folk i andre lande, der gerne vil forandring, reformer og demokrati."



Ukraine er ifølge organisationen Transparency International et af de mest korrupte lande i verden.



På den baggrund har EU sat 120 millioner kroner af til at bekæmpe problemet de kommende tre år. Heraf har Danmark bidraget med ti millioner.



Og det er også Danmark, der står i spidsen for at føre programmet ud i livet.



"En lille stat som Danmark har et enormt behov for, at man finder en god og positiv løsning på situationen på Krim. Som jeg ser det, inkluderer det et stærkt, selvstændigt og ikke-korrupt Ukraine," siger Anders Samuelsen.



