Trump barberer 4,2 mia kr af regning for kampfly

Den danske regering kan muligvis skaffe sig en lille rabat på de kampfly af typen F-35, der efter planen skal afløse de nuværende F-16-fly, som flyvevåbnet råder over.



I hvert fald er det ifølge Donald Trump lykkedes for den nye amerikanske præsidents stab at forhandle kontrakten med producenten Lockheed Martin ned i pris.



Helt præcist slipper amerikanerne 600 millioner dollar (cirka 4,2 milliarder kroner) billigere, end man oprindeligt havde aftalt.



Det forklarede Trump på et pressemøde mandag, hvor han samtidig roste Lockheed Martin for at være imødekommende over for hans kritik af de dyre kampfly.



Samtidig roste han den amerikanske producent for de fremskridt, der er sket med flyet.



Rabatten er dog minimal, når man ser den i sammenligning med den samlede regning for de knap 2500 fly, som amerikanerne har bestilt



De anslås at koste mere end 300 milliarder dollar alt i alt, og dermed beløber rabatten sig til knap 2 promille.



Tidligere har Donald Trump kritiseret Lockheed Martin for at bruge for mange penge på udvikling af flyet og truet med at skifte til Boeings F-18 Super Hornet.



"F-35-programmet er ude af kontrol. Milliarder af dollar kan og vil blive sparet på militærindkøb efter 20. januar," skrev han på Twitter 12. december sidste år.



