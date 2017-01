DF om Trumps indrejseforbud: "Ganske sympatisk"

I løbet af sine første ti dage som præsident i USA har Donald Trump skabt røre over det meste af verden med sine første politiske gerninger.Senest har han indført et indrejseforbud på 90 dage for borgere fra syv lande, hvor befolkningen hovedsageligt er muslimsk. Og den slags tiltag vil Dansk Folkeparti have regeringen og embedsværket til at vurdere."Jeg synes, det er inspirerede og ganske interessant, hvad den amerikanske administration har gang i i disse dage," siger udlændinge- og integrationsordfører Martin Henriksen (DF) i en mail til Ritzau."Selvfølgelig er der ting, som skal justeres og gøres bedre, men helt grundlæggende så forsøger amerikanerne at beskytte deres land, og det er da egentlig ganske sympatisk."Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) har kaldt Trumps beslutning for "uklog":"Som liberal og som Danmarks udenrigsminister mener jeg, at vi ikke skal bortdømme folk på baggrund af den gruppe, de måtte tilhøre - hvad enten det er nationalitet, religion eller seksuel retning."Men det lader Martin Henriksen sig ikke standse af:"Den muslimske indvandring skal gerne gå i nul, eller i hvert fald så tæt på nul som muligt.""Det kunne man godt gøre ved at skrive nogle kriterier ind i lovgivningen, så eksempelvis adgangen til visum og opholdstilladelse i Danmark bliver mere end vanskelig, hvis man kommer fra et asylproducerende land.""Eller fra et land, hvorfra folk erfaringsmæssigt ikke kan integreres, og som kan udgøre en sikkerhedsrisiko for danske borgere."/ritzau/