Iraks parlament stemmer for at gengælde USA-indrejseforbud

Parlamentet i Irak har mandag stemt for et forslag om at opfordre landets regering til at gengælde USA's indrejseforbud, skriver avisen The Independent."Irak går forrest i kampen mod terrorisme. Det er ikke rimeligt, at irakere behandles på denne måde, skriver udenrigskomitéen i parlamentet ifølge avisen.Afstemningen i parlamentet kommer efter anbefaling fra komitéen søndag aften.USA har indført indrejseforbud for borgere fra Irak og seks andre lande, hvor befolkningen hovedsageligt er muslimsk.Amerikanske styrker bidrager i krigen mod Islamisk Stat i både Irak og Syrien, hvis borgere også er omfattet af Trumps indrejseforbud.5000 amerikanske soldater opholder sig i øjeblikket i Irak.Den amerikanske præsident har med sit dekret fra fredag 27. januar også suspenderet USA's flygtningeprogram.Irak har bedt USA om at genoverveje forbuddet, der rammer borgere fra Syrien, Irak, Yemen, Sudan, Iran, Somalia og Libyen."Det er nødvendigt, at den amerikanske regering igen tænker over denne forkerte beslutning," skriver Udenrigsministeriet ifølge nyhedsbureauet Reuters.Ministeriet understreger, at man ønsker at styrke forholdet med USA. Blandt andet ønsker Irak amerikansk støtte til at bekæmpe ekstremister.Trump har for nylig gentaget, at USA burde have stjålet olie fra Irak. Han har argumenteret med, at Islamisk Stat netop har vokset sig stor, fordi den ekstremistiske gruppe erobrede oliekilder i Irak.Under valgkampen sagde Donald Trump flere gange, at det ville være rimeligt at tappe Iraks olie. Dermed kunne Irak betale tilbage for de store militære omkostninger, som USA har haft i landet, lød hans argument./ritzau/