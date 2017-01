57.424 personer i Danmark risikerer ikke at kunne rejse ind i USA under landets midlertidige indrejseforbud for personer fra syv specifikke lande.



Det oplyser Danmarks Statistik.



Det er det antal personer, som samlet set har et statsborgerskab i et af de syv lande på listen.



Det drejer sig om Syrien, Iran, Irak, Somalia, Libyen, Yemen og Sudan.



Antallet dækker over folk, der bor i Danmark med udenlandsk statsborgerskab - og altså ikke nødvendigvis folk med dobbelt statsborgerskab, understreger Danmarks Statistik.



Bureauet oplyser, at tallet derfor godt kan vokse. Men det kan ikke skrumpe, når myndighederne får overblik over, hvor mange personer med dobbelt statsborgerskab i Danmark og et af de syv lande.



Syrien udgør langt den største andel af de godt 57.000 personer. 29.493 personer med syrisk statsborgerskab boede i fjerde kvartal sidste år i Danmark.



Herefter følger 10.131 irakiske statsborgere, 9042 somaliere, 7883 iranere, 729 sudanere, 96 libyere og 50 yemenitter.



Der er endnu ikke kommet officielle tal for, hvor mange danskere med dobbelt statsborgerskab, der kan blive ramt af indrejseforbuddet i USA.



Danmarks udenrigsminister, Anders Samuelsen (LA), har fra officielt hold kritiseret den amerikanske regerings beslutning.



"Som liberal og som Danmarks udenrigsminister mener jeg, at vi ikke skal bortdømme folk på baggrund af den gruppe, de måtte tilhøre - hvad enten det er nationalitet, religion eller seksuel retning," sagde han i weekenden.



Flere lande arbejder på højtryk for at få USA til at lave lempelser i dekretet.



/ritzau/