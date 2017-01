Medie: Foghs søn forhandler om job hos Trump

Anders Fogh Rasmussens søn Henrik Fogh Rasmussen "forhandler om en plads i Donald Trumps regering". Det erfarer Politiken.



Avisen hører fra flere kilder, at danskfødte Henrik Fogh Rasmussen, "er blevet tilbudt en post i Donald Trumps regering, og at han overvejer at takke ja".



En centralt placeret amerikansk kilde, som kun vil udtale sig om sagen anonymt, vurderer, at "det er meget sandsynligt, at Henrik Rasmussen får en eller anden post i regeringen".



I Danmark er en post i regeringen ensbetydende med en ministerpost. Men i det amerikanske system kan der også være tale om en rådgiverpost, en ambassadørpost eller lignende.



Henrik Fogh Rasmussen, der er søn af forhenværende statsminister Anders Fogh Rasmussen, fylder 38 i år og blev amerikansk statsborger i 2010. Han bor i byen Springfield i delstaten Illinois. Her driver han et konsulentfirma.



I republikanske kredse har Henrik Fogh Rasmussen været nævnt som en mulig ny amerikansk ambassadør i Danmark, men det er ifølge Politikens oplysninger en anden post, der i disse dage forhandles om.



Modsat danske ministerier har amerikanske ministre altid en lang række politisk udpegede viceministre og rådgivere, og langt de fleste af dem skiftes ud, når regeringsmagten veksler mellem demokrater og republikanere.



Henrik Fogh Rasmussen har ifølge Politiken ikke ønsket at kommentere oplysningerne.



Den yngre Fogh Rasmussen er erklæret republikaner, men han har ikke støttet Donald Trump offentligt. Tværtimod fortalte han i et interview med Politiken i august 2016, at han ikke kunne få sig selv til at stemme på Trump.



"Jeg stoler ikke på ham. Han har ændret sine holdninger så mange gange. Optrådt så upassende og så tosset så mange gange, at jeg har svært ved at se, hvad han skal gøre frem til valgdagen for at overbevise mig," sagde han.



Også i den konkrete politik erklærede Rasmussen sig uenig med Trump:



"Han er imod frihandel. Han er imod indvandring, selv om USA er verdens bedste maskine til integration," sagde Henrik Fogh Rasmussen.



