Trump og Putin vil til topmøde med hinanden

USA's præsident, Donald Trump, og den russiske præsident, Vladimir Putin, drøftede Syrien og Ukraine i en telefonsamtale lørdag, skriver Reuters med henvisning til erklæringer fra styret i Moskva.



De to ledere aftalte også at finde en dato for et topmøde og være i regelmæssig kontakt fremover.



"Samtalen var præget af en stemning, hvor der på begge sider var et udtalt ønske om at forbedre forholdet mellem de to lande," hedder det.



Det bliver samtidig understreget, at USA og Rusland vil forene deres bestræbelser på at bekæmpe international terrorisme.



USA og Rusland enedes også om at genopbygge handelsmæssige og økonomiske forbindelser. Men en ophævelse af sanktionerne mod Rusland nævnes ikke i erklæringen om samtalen.



Pressesekretæren for Det Hvide Hus, Sean Spicer, skriver ifølge det russiske nyhedsbureau Tass på det sociale medie Twitter, at samtalen med Putin fandt sted, efter at Trump havde en samtale med forbundskansler Angela Merkel.



Samtalen mellem Trump og Merkel varede 45 minutter. Samtalen med Putin havde nogenlunde samme længde.



Trump talte med den tyske og den russiske leder, mens der mange steder i verden bliver givet udtryk for dyb bekymring over USA's drastiske begrænsning af den muslimske indvandring til USA.



Den nye amerikanske præsident begyndte allerede tidligt på dagen telefonsamtaler til udenlandske ledere. Ud over Putin og Merkel skulle Trump hen over dagen også tale med Japans premierminister, Shinzo Abe, Frankrigs præsident, François Hollande, og Australiens premierminister, Malcolm Turnbull.



Samtalerne er en hurtig mulighed for Trump til at forklare sin politik - og ikke mindst dekretet, der forhindrer nye visumudstedelser til personer fra syv konkrete lande - Iran, Irak, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien og Yemen.



Beslutningen er en del af en række stramninger i USA's udlændingepolitik.



Formålet er ifølge Trump at holde "radikale, islamistiske terrorister" ude af USA.



/ritzau/Reuters