Medie: EU-milliarder styrer uden om Danmark

EU-Kommissionens storstilede investeringsplan, den såkaldte Juncker-plan, skyder hvert år milliarder af euro ind i den europæiske økonomi, men pengene styrer i høj grad uden om Danmark.



Det skriver Finans på baggrund af tal fra Den Europæiske Investeringsbank (EIB).



Mange små og mellemstore danske virksomheder går dermed glip af finansiering fra EU's investeringsplan. Flere interesseorganisationer erkender, at de kunne have skabt større opmærksomhed omkring mulighederne, selv om behovet er der.



Lars Magnus Christensen, cheføkonom i Håndværksrådet, der er interesseorganisation for landets små og mellemstore virksomheder, kalder konsekvensen en "vækstbremse".



"Jeg tror ikke, at særlig mange virksomheder i Danmark kender til Juncker-planen. Vi har ikke brugt særlig meget krudt på at markedsføre den, selv om vi generelt prøver at udbrede kendskabet til alternative finansieringskilder," siger Lars Magnus Christensen til Finans.



"Når vi spørger vores medlemsvirksomheder, så indikerer 30-32 pct., at de er begrænset på grund af mangel på finansiering. Så det tyder ikke på, at Juncker-planen har fået taget livtag med det behov for finansiering, der åbenbart er i Danmark," tilføjer han.



I 2016 blev der ifølge EIB indgået investeringsaftaler til en værdi af 75,37 mia. euro (cirka 560 mia. kr.), der har været med til at støtte investeringer for samlet 280 mia. euro i små og mellemstore virksomheder og infrastrukturprojekter. Men ud af de 75,37 mia. euro er kun 0,51 mia. euro endt i Danmark, skriver Finans.



