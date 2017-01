Løhde vil rydde op i statens it-systemer

Relateret indhold Tilføj søgeagent Sophie Løhde Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Personer Sophie Løhde

Flere af statens it-systemer er i alt for dårlig stand, og derfor vil minister for offentlig innovation Sophie Løhde (V) nu iværksætte en ny it-strategi, der skal rydde op i systemerne.



"Med masser af it-projekter på forsiden af aviserne og med kasseeftersynets gennemgang af statens it-systemer er det tydeligt for enhver, at der er behov for handling. Det er på tide at tage skeen i den anden hånd," udtaler ministeren i en pressemeddelelse.



Staten bruger hvert år omkring syv mia. kr på it-området og har omkring 4200 it-systemer.



Af dem vurderes 428 systemer som "kritiske for statens virke eller for samfundet som helhed", fremgår det af rapporten om regeringens kasseeftersyn.



Godt 150 af dem har "en utilstrækkelig systemtilstand". Myndighederne har dog sat tiltag i gang for at forbedre systemtilstande ved 135 af de kritiske it-systemer.



Hvis et systems sikkerhed ikke er tilstrækkelig medfører det eksempelvis risiko for et hackerangreb.



Det kommer til at tage tid at få ryddet op i de dårlige it-systemer, lyder det fra ministeren.



"Det kræver en grundlæggende forandring i den måde, som staten arbejder med it på. Det er et langt, sejt træk, og problemerne løses ikke med et snuptag."



"Med it-strategien vil vi gennemføre flere markante ændringer på området, som sikrer, at vores digitale infrastruktur styres sikkert og professionelt," siger Sophie Løhde i pressemeddelelsen.



Ministeren nedsætter blandt andet en arbejdsgruppe, der kommer til at bestå af personer fra de statslige myndigheder og eksterne eksperter.



Frem mod sommeren skal gruppen udarbejde et oplæg til it-strategien.



/ritzau/