USA's præsident, Donald Trump, har givet grønt lys til et angreb, som amerikanske specialstyrker søndag har gennemført mod formodede al-Qaeda-støtter i det sydlige Yemen.



Mindst 14 mistænkte jihadister blev dræbt i aktionen, som også kostede en amerikansk soldat livet, skriver Reuters.



Angrebet markerer USA's første militære aktion i Yemen, siden Trump overtog præsidentposten 20. januar.



Han har lovet at optrappe USA's kamp mod islamistisk ekstremisme.



Lokale kilder fortæller AFP og Reuters, at et større antal civile også mistede livet i angrebet. Det skulle dreje sig om både kvinder og børn.



USA's militær har ikke kommenteret disse oplysninger. Ej heller er der blevet offentliggjort detaljer om, hvordan den amerikanske soldat mistede livet. Tre andre amerikanere meldes såret.



Søndagens amerikanske angreb var angiveligt rettet mod tre stammeledere med tilknytning til al-Qaeda.



Lokale vidner melder om, at der blev brugt Apache-kamphelikoptere i angrebet. De tre sårede amerikanere kom ifølge Pentagon til skade ved en "hård landing".



Ifølge de unavngivne kilder, som melder om civile dødsfald, var en af de dræbte datter af den amerikanskfødte tidligere leder af al-Qaeda i Yemen, Anwar al-Awlaki.



Han blev selv dræbt i et amerikansk droneangreb i 2011.



En borgerkrig i Yemen mellem de såkaldte houthi-oprørere og regeringsvenlige styrker har kostet flere end 7000 personer livet siden marts 2015.



/ritzau/