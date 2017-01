Den amerikanske præsident, Donald Trumps, beslutning om at udelukke personer fra en række konkrete muslimske lande, skaber nu også bekymring blandt republikanere i Kongressen.



Den republikanske flertalsleder i Senatet i USA, Mitch McConnell, siger, at Kongressen skal være forsigtig, når den fører præsident Trumps dekret på immigrationsområdet ud i livet, skriver Reuters.



Til tv-stationen ABC siger han, at det er en god idé at stramme kontrollen med rejsende til USA.



"Men jeg mener også, at det er vigtigt at huske, at nogle af vores bedste ressourcer i krigen mod radikal, islamistisk terrorisme, er muslimer. Både her i landet og i udlandet. Vi skal være forsigtige," siger han ifølge Reuters.



Republikanerne sidder på flertallet i begge Kongressens kamre. Derfor har partiet stor magt til at føre meget af præsidentens politik ud i livet, hvis det ellers er enigt.



Forbuddet er rettet mod personer fra Syrien, Irak, Yemen, Sudan, Iran, Somalia og Libyen, der midlertidigt vil blive nægtet indrejse i USA.



Det gælder i foreløbigt 90 dage.



En lang række europæiske politikere har i denne weekend også kritiseret Trumps dekreter på udlændingeområdet.



Trump selv skriver dog på Twitter, at det er nødvendigt.



"Vores land har brug for stærke grænser og ekstreme baggrundstjek. Se, hvad der sker over hele Europa. Det er et forfærdeligt rod," skriver han søndag.



/ritzau/