Ligesom i Danmark var planen i Sverige kun, at den omdiskuterede grænsekontrol skulle være midlertidig.



Men nu har den været i brug i over et år, og det ser ud til, at Sverige følger trop med Danmark og formentligt forlænger kontrollen, skriver det svenske nyhedsbureau TT.



- Der er ikke noget, der peger på, at situationen er anderledes nu, end da vi tog beslutningen tidligere, siger indenrigsminister Anders Ygeman.



Ministeren påpeger dog, at den formelle beslutning om en eventuel forlængelse først vil blive taget, når den nuværende aftale udløber 11. februar.



Når ministeren bliver spurgt ind til, om der er noget, der tyder på, at behovet for grænsekontrol kommer til at forsvinde inden da, er svaret ikke opløftende på den front.



- Som det ser ud nu, har jeg svært ved at se det, lyder det fra ministeren.



Grænsekontrollen ved blandt andet Øresundsbroen blev indført i slutningen af efteråret 2015, da flygtninge- og migrationspresset nåede et rekordhøjt niveau.



Men nu har EU-Kommissionen igen givet grønt lys til, at fem Schengen-lande får mulighed for at forlænge grænsekontrollen med op til tre måneder.



Spekulationer om at forlænge kontrollen i Sverige kommer i kølvandet på, at udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) for nylig har meddelt, at Danmark har valgt at forlænge.



Men den omdiskuterede grænsekontrol gør det svært for pendlere at tage turen mellem de to lande. Det problem forsøger DSB nu at imødekomme.



Fra 30. januar 2017 forsøger selskabet at forenkle kontrollens omstændigheder i Københavns Lufthavn.



Det betyder, at dem, der pendler mellem de to lande, slipper for vandreturen op gennem lufthavnen og ned på det modsatte spor. Fremover vil togene mod Sverige ankomme og afgå på samme spor, lyder det i en pressemeddelelse.



