Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, langer søndag hårdt ud efter det indrejseforbud til USA, som landets præsident, Donald Trump, har indført.



Gennem sin talsmand kalder hun det uretfærdigt.



- Hun er overbevist om, at selv i den nødvendige kamp mod terror, kan det ikke retfærdiggøres at mistænkeliggøre personer med en bestemt oprindelse eller religion, siger hendes talsmand ifølge dpa.



Dermed melder hun sig i koret af kritikere af indrejseforbuddet, som gælder for personer fra syv lande med en overvejende muslimsk befolkning.



Men koret udgøres i dette tilfælde også af den lang række allierede, heriblandt Frankrig, Storbritannien, Sverige og Danmark.



Ifølge Merkels talsmand gjorde hun opmærksom på sit syn på det midlertidige indrejseforbud, da hun lørdag talte i telefon med den amerikanske præsident.



Tyskland har iværksat en undersøgelse af, hvilken betydning indrejseforbuddet får for tyskere med dobbelt statsborgerskab.



Modsat USA har Tyskland taget et enormt antal flygtninge og indvandrere ind i landet under Angela Merkels tid i spidsen for landet.



/ritzau/