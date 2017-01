SDP har valgt Schulz som kanslerkandidat

Tysklands socialdemokrater i SPD har søndag enstemmigt valgt Martin Schulz som partiets kanslerkandidat ved forbundsdagsvalget i september, erfarer nyhedsbureauet dpa.



Ledelsen af partiet har således enstemmigt nomineret den 61-årige tidligere formand for EU-Parlamentet som manden, der skal udfordre Angela Merkel til posten som Tysklands kansler.



- Det er en utrolig følelse, udtaler han ifølge dpa.



- Jeg er netop blevet udpeget af partibestyrelsen som kanslerkandidat. Jeg er ydmyg og taknemmelig.



Beslutningen kommer ikke som nogen overraskelse, efter at den eneste modkandidat, udenrigsminister Sigmar Gabriel, trak sig som kandidat tidligere på ugen.



Ved en partikongres i marts ventes Schulz at overtage formandskabet i SPD efter netop Sigmar Gabriel.



Meningsmålinger tyder på, at han har en nogenlunde chance for at vinde over Angela Merkel ved valget 24. september.



I en måling i avisen Bild tidligere på måneden svarede 38 procent af vælgerne, at de foretrækker Schulz som kansler. 39 procent vil beholde Merkel, der stiller op til sin fjerde periode som Tysklands forbundskansler.



Martin Schulz blev valgt til formand for EU-Parlamentet i 2012. I Tyskland har den tidligere boghandler også bestredet hvervet som borgmester i byen Würselen i en årrække.



SPD opnåede ved det seneste forbundsdagsvalg for fire år siden 25,7 procent af stemmerne.



Siden har partiet ligget omkring 20 procent i meningsmålinger og er på nuværende tidspunkt det mindste parti i Merkels koalitionsregering. Hendes eget kristendemokratiske CDU er størst.



Fra begge fløje er der et pres: Venstreorienterede Die Linke og det indvandringskritiske og EU-skeptiske Alternative für Deutschland har begge tappet vælgere fra socialdemokraterne.



Derfor venter der Martin Schulz en stor opgave med at genrejse SPD, der senest sad på kanslermagten under Gerhard Schröder fra 1998 til 2005.



Ifølge nyhedsbureauet AFP vil Martin Schulz kæmpe for lighed. Og i et samfund, der er "dybt splittet", vil han kæmpe for at genopbygge tilliden, fastslår han søndag efter udnævnelsen.



/ritzau/