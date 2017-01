Det amerikanske ministerium for national sikkerhed "retter sig efter dommerkendelser" om at lade personer med gyldigt visum, som falder ind under præsident Donald Trumps indrejseforbud, blive i landet.



Ministeriet understreger dog, at Trumps bekendtgørelse om et indrejseforbud stadig gælder.



Bekendtgørelsen forbyder indrejse af folk fra syv overvejende muslimske lande i foreløbigt tre måneder.



Der er tale om borgere fra Syrien, Irak, Yemen, Sudan, Iran, Somalia og Libyen.



Og forbuddet har altså ramt personer fra de pågældende lande, som befandt sig i luften på vej mod USA, da beslutningen trådte i kraft.



Beslutningen om at give de pågældende personer en midlertidig opholdstilladelse blev truffet af dommer Ann Donnelly ved den føderale distriktsdomstol i Brooklyn.



Anmodningen var fremsat af den amerikanske borgerrettighedsorganisation ACLU på vegne af to irakere, som var strandet i JFK-lufthavnen i New York.



Beslutningen vil dog ifølge ACLU gælde for alle de mellem 100 og 200 personer, som er tilbageholdt i amerikanske lufthavne.



Og det er altså den afgørelse, som ministeriet for national sikkerhed vil respektere:



"Disse individer har gennemgået et omfattende sikkerhedstjek, og deres sager om indrejse i USA bliver færdigbehandlet i tråd med vore immigrationslove og dommerkendelser," siger ministeriet i en pressemeddelelse.



/ritzau/Reuters