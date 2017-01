Dansk Folkeparti afviser regeringens ønske om flad boligskat

Dansk Folkeparti bakker ikke op om en flad boligskat, sådan som regeringen ellers lægger op til på et pressemøde lørdag.



- Vores udgangspunkt til de kommende forhandlinger om boligskatten er, at man skal beholde "knækket", så ejerne af de dyreste boliger fortsat betaler en højere skat end alle andre, siger partiets skatteordfører Dennis Flydtkjær (DF).



"Det er ikke nødvendigvis en god idé, det regeringen foreslår nu," tilføjer han.



VLAK-regeringen vil sænke ejendomsværdiskatten til 0,6 procent for alle boligejere. Det er et opgør med den nuværende model, hvor boliger med en værdi over tre millioner kroner bliver beskattet hårdere.



"Vi skal ikke straffe folk, fordi de har købt en bolig. Skatten skal være til at betale, siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).



Dermed lægger regeringen op til helt at fjerne det såkaldte knæk på boligskatten.



I et udspil fra efteråret 2016 foreslog V-regeringen, at ejendomsværdiskatten skulle være på 0,6 procent på alle boliger op til en værdi på seks millioner kroner. Boliger over dette niveau skulle beskattes med 1,0 procent.



Det nyeste forslag er på forhånd blevet spået små chancer. Ud over modstanden fra Dansk Folkeparti er også Socialdemokratiet og De Radikale imod.



Partierne holder alle fast i, at den såkaldte progressive boligskat skal bestå.



"Det skal en bedre balance i Danmark og mindre forskel på rig og fattig, og det er rimeligt, fastslår Dennis Flydtkjær.



Regeringen kan til gengæld lune sig ved opbakningen fra den liberale tænketank Cepos. Cheføkonom Mads Lundby Hansen kalder forslaget om en ejendomsværdiskat på 0,6 procent for "et passende niveau".



"Det er rigtig godt, at Løkke vil fjerne det, der svarer til topskatten på boliger, fastslår han i en skriftlig kommentar.



På pressemødet lørdag slog Lars Løkke Rasmussen desuden fast, at regeringen ønsker at fastlåse grundskylden frem til 2021, hvor et nyt skattesystem træder i kraft. Det skal give ro om boligskatterne, indtil det nye system er klar.



Samtidig vil regeringen give en skatterabat til de nuværende boligejere. Og til de boligejere, som køber bolig inden 2021.



/ritzau/