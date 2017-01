Irans præsident kritiserer Trumps planer om mur mod Mexico

Irans præsident, Hassan Rouhani, melder sig nu også i koret af kritikere af Donald Trumps planer om at bygge en mur på grænsen mellem USA og Mexico.



USA's nyligt tiltrådte præsident har varslet, at byggeriet af en "fysisk barriere" på grænsen til Mexico vil begynde snarest.



Men "det er ikke tiden til at bygge mure mellem lande", siger Rouhani nu.



"De har glemt, at Berlinmuren faldt for mange år siden. Mure mellem lande skal fjernes, siger han ifølge AFP ved en turismemesse i Teheran.



Hans udmelding kommer samtidig i kølvandet af et nyt dekret fra Trump natten til lørdag dansk tid, der strammer kontrollen med rejsende fra syv overvejende muslimske lande - heriblandt Iran.



Rouhani kommenterer ikke direkte dette udspil. Men han siger ifølge AFP, at Iran har "åbnet sine døre" for udenlandske turister, efter at landet indgik en atomaftale med en række internationale stormagter i 2015.



1 mio. iranere bor i USA



Der bor over en million iranere i USA, og mange familier er ifølge AFP angiveligt bekymrede over konsekvenserne af det kommende indrejseforbud, som også rammer indbyggere fra Irak, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien og Yemen hårdere.



USA vil ikke udstede indrejsetilladelser for hverken migranter eller besøgende fra disse syv lande i mindst 90 dage.



Iran og USA har ikke haft officielle diplomatiske forbindelser siden studerende stormede den amerikanske ambassade i Teheran i 1980 i kølvandet af den islamiske revolution i Iran, hvor den amerikanskstøttede shah blev væltet.



/ritzau/