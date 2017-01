Theresa May: Trump lover fuld støtte til Nato

USA's præsident, Donald Trump, lover "100 procent" støtte til Nato, siger den britiske premierminister, Theresa May, efter et møde mellem de to ledere.



May siger på et pressemøde, at hun og Trump talte om forsvars- og sikkerhedspolitik under deres møde fredag i Det Hvide Hus.



Hun tilføjer, at de var "enige i vores anerkendelse af Nato som bolværket" for Europas forsvar.



Trump har tidligere kaldt Nato en "forældet" institution.



May siger endvidere, at hun fortsat vil arbejde for at overbevise sine europæiske kolleger om, at de skal betale deres del af medlemskabet i forsvarsalliancen.



Theresa May er den første udenlandske regeringschef, der besøger Trump i Det Hvide Hus, efter han blev taget i ed som USA's præsident for en uge siden.



De to ledere drøftede blandt andet også forholdet til Rusland på deres fælles pressekonference.



May understregede, at Rusland må respektere Minsk-aftalen om Ukraine, og at hun ikke er tilhænger af at ophæve sanktionerne mod Rusland.



Trump nøjedes med at sige, at han ønsker et godt forhold til Rusland. Præsidenten afviste at sige, om han er klar til at fjerne de sanktioner, der er indført.



/ritzau/AFP