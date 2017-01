Trump og Mexicos præsident taler igen efter aflyst møde

Relateret indhold Tilføj søgeagent Donald Trump Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Personer Donald Trump

Den mexicanske præsident, Enrique Peña Nieto, talte fredag sammen med den nyindsatte amerikanske præsident, Donald Trump, over telefonen.



Det var "en konstruktiv og produktiv" samtale, lyder det fra den mexicanske regering. Samme toner kom fra Trump.



Han sagde, at han havde haft en god samtale med Peña Nieto, og at han ser frem til at forhandle med Mexico i de kommende måneder.



Ifølge den mexicanske regering er de to præsidenter blev enige om indtil videre ikke at tale offentligt om betalingen af den omstridte grænsemur til Mexico.



Samtalen finder sted, kun en dag efter at Peña Nieto aflyste et møde i næste uge med Trump. Han aflyste efter en strid om Trumps planlagte mur langs grænsen mellem de to lande.



/ritzau/Reuters