Tysklands vicekansler, Sigmar Gabriel, blev fredag udpeget som ny tysk udenrigsminister.



Udnævnelsen kommer, få dage efter at Gabriel meddelte, at han ikke er kandidat til kanslerposten ved valget i september.



Tirsdag erkendte Gabriel, at det socialdemokratiske SPD ikke har mange chancer for at snuppe posten som forbundskansler fra Angela Merkel, hvis han selv er partiets kandidat.



I stedet bliver det tidligere formand for EU-Parlamentet Martin Schulz, der udfordrer Angela Merkel. Hun har siddet på kanslerposten siden 2005.



57-årige Sigmar Gabriel overtager udenrigsministerposten fra Frank-Walter Steinmeier, som ventes at blive ny forbundspræsident i februar.



/ritzau/AFP