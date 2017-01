Relateret indhold Tilføj søgeagent Francois Fillon Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Personer Francois Fillon

Den konservative franske præsidentkandidat, Francois Fillon, vil forlade valgkampen, hvis der indledes en kriminel efterforskning af hans forhold.



Fillon er favorit til at blive Frankrigs næste leder.



Udtalelsen kommer på et tidspunkt, hvor Fillon står midt i en mediestorm. Hans kone beskyldes for at have modtaget millioner for et arbejde, hun ikke har udført.



- Kun en ting kan få mig til at trække mig ud fra kampen. Det er, hvis min ære bliver beklikket, og hvis der bliver indledt en officiel efterforskning, sagde han fredag.



Det er det satiriske ugeblad Le Canard Enchaine, som står bag historien.



/ritzau/Reuters